Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Okan Buruk: Yolumuz açık

Tamer Tuna: Maçın kırılma anı atamadığımız pozisyondan sonraydı

Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında lig lideri Medipol Başakşehir, 11 haftadır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası iki teknik direktör maçı değerlendirdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, zor bir maç olduğuna belirterek, "Şampiyon adayı ve lig lideri karşısında sıcak hava ile nemin yüksek olduğu bir günde zor bir maç oynadık" dedi. İki takım oyuncularının da yüksek seviyede futbol ortaya koyduklarını belirten Tamer Tuna, "Bizim 11 maçta kaybetmemek serimiz vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk. 70'inci dakikaya kadar ortaya koyduğumuz futbolla bunu gerçekletirdik. Golü atanın önde olacağı bir maçtı. Maalesef girdiğimiz pozisyonlarda bunu gerçekleştiremedik. Futbolcularımız alt sıralarındaki takımımızı son 11 maçta oldukça başarılı bir performansla üst sıralara taşıdı" diye konuştu.

İyi futbolun sonucunu alamadıklarını da ifade eden Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Podolski'nin pozisyonu maçın kaderini etkiledi. Antalyaspor sergilediği ve geliştirdiği futbolla mücadelesini en üst seviyeye taşımak istedi. Maçın kırılma anı maalesef atamadığımız pozisyondan sonraydı. Kalan 4 maçta oyunumuzu geliştirerek gelecek senenin planlarını yapacağız. Matematiksel olarak ligde kalacak puanı toplayarak sezonu bitirmek istiyoruz."

OKAN BURUK: YOLUMUZ AÇIK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise bugünkü maça kazanmak için çıktıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Oyuncularının istediklerini bugün sahaya yansıttığını ifade eden Okan Buruk, "Zorlu haftalardayız. Özellikle Antalyaspor deplasmanının çok zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü rakibimiz ligin ikinci yarısının en başarılı takımlarından biriydi. Bugün ilk kez yenilgi aldılar. Böylesi bir deplasmanda kazanmak önemli. Ayrıca bugün inanılmaz bir nem vardı. Oyunumuzu etkiledi. Maçın başından sonuna kadar hem oynayan, hem pas yapan, atak geliştiren, golü arayan bir takımdık. Rakip oyunun belli bölümlerinde iyi kapandı ve iki üç tane etkili gol şansı buldular" şeklinde konuştu.

Maçın genelinde birkaç şut dışında rakibe büyük pozisyon vermediklerinin altını çizen Okan Buruk, "Günün sonunda kazanan takımdık. Bu kadar kritik ve zor şartlarda kazanmalarından dolayı futbolcularımı kutluyorum. Yolumuz açık. Bugün kazanmak bizim için psikolojik anlamda önemliydi. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA