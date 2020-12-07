Fraport-tav Antalyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Mke Ankaragücü ile 06.12.2020 16:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fraport-tav Antalyaspor, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Mke Ankaragücü maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Mke Ankaragücü 1 0 Fraport-tav Antalyaspor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın Fraport-tav Antalyaspor, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.12.2020 16:00

Fraport-tav Antalyaspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Yakup Özhan(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 35. Ferhat Kaplan, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 34. Adem Metin Türk, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Adıs Jahovıc,45+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Gökdeniz Bayrakdar 42.dk, Sarı Kart Lukas Josef Podolskı 45.dk, Sarı Kart Amılton Mınervıno Da Sılva 51.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökdeniz Bayrakdar 59.dk, Alfredo Kulembe Rıbeıro 66.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 84.dk

Oyuna Girenler

Sıdney Sam 59.dk, Ali Eren İyican 66.dk, Dever Akeem Orgıll 84.dk

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 2. Mıchal Pazdan, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 42. Idrız Voca, 10. Orkan Çınar, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 20. Alper Potuk, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 35. Danıel Lukasık, 89. Atila Turan, 17. Ender Aygören, 7. Luka Adzıc, 18. Şahverdi Çetin, 88. Endrı Çekıçı, 22. Torgeır Borven, 26. Mücahit Can Akçay

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Alper Potuk 22.dk, Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 28.dk

Oyundan Çıkanlar

Alper Potuk 46.dk, Orkan Çınar 46.dk, Saba Lobjanıdze 89.dk, El Hadjı Assane Dıousse 65.dk

Oyuna Girenler

Endrı Çekıçı 46.dk, Şahverdi Çetin 46.dk, Luka Adzıc 89.dk, Torgeır Borven 65.dk

Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 10 7 2 1 20 5 23 15 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 23 9 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 17 7 6 Göztepe 10 3 6 1 16 10 15 6 7 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 5 8 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 9 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 16 15 1 10 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 15 0 11 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 13 -2 12 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4 13 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 12 -3 14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 15 Hatayspor 8 3 3 2 7 12 12 -5 16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 9 -3 17 BB Erzurumspor 10 2 3 5 11 17 9 -6 18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 9 -6 19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 8 -9 20 Denizlispor 10 1 3 6 8 18 6 -10 21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 2 -9

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları