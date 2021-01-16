Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 19. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile 16.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor maç sonucu:
|Fraport-tav Antalyaspor
|Trabzonspor
|1
|1
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Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antalya Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
16.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor Trabzonspor Maçının Hakemleri
Ali Palabıyık(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Tugay Kaan Numanoğlu(avar)
Fraport-tav Antalyaspor
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 15. Mevlüt Han Ekelik, 18. Adıs Jahovıc, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 5. Seyedmajıd Hosseını, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 7. Yusuf Sarı, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Süper Lig 19. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|35
|14
|3
|Gaziantep FK
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|34
|13
|4
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|18
|7
|6
|5
|20
|21
|27
|-1
|9
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|10
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|11
|Başakşehir FK
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|23
|-4
|12
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|22
|2
|13
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|22
|2
|14
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|22
|-7
|15
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|16
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|16
|-11
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|13
|-17
Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları
|15.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-3
|Fatih Karagümrük
|16.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Sivasspor
|16.01.2021
|Konyaspor
|2-3
|Göztepe
|16.01.2021
|Gaziantep FK
|2-1
|Kayserispor
|16.01.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|17.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|Çaykur Rizespor
|17.01.2021
|Beşiktaş
|Galatasaray
|17.01.2021
|Denizlispor
|Hatayspor
|18.01.2021
|Kasımpaşa
|BB Erzurumspor
|18.01.2021
|Fenerbahçe
|MKE Ankaragücü