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Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile 16.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Fraport-tav Antalyaspor - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor maç sonucu:

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR TRABZONSPOR
Fraport-tav Antalyaspor Trabzonspor
1 1

Fraport-tav Antalyaspor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

16.01.2021 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Trabzonspor Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Tugay Kaan Numanoğlu(avar)

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 15. Mevlüt Han Ekelik, 18. Adıs Jahovıc, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 5. Seyedmajıd Hosseını, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 7. Yusuf Sarı, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Fenerbahçe17112435213514
3Gaziantep FK1897233203413
4Galatasaray17103434143320
5Alanyaspor1893629163013
6Hatayspor178452522283
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor18765202127-1
9Antalyaspor19676202625-6
10Sivasspor18585202223-2
11Başakşehir FK18657252923-4
12Konyaspor186482624222
13Göztepe185762422222
14Kasımpaşa17647202722-7
15Yeni Malatyaspor17566212321-2
16Çaykur Rizespor17566223021-8
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor184410122316-11
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları

15.01.2021Gençlerbirliği1-3Fatih Karagümrük
16.01.2021Başakşehir FK1-1Sivasspor
16.01.2021Konyaspor2-3Göztepe
16.01.2021Gaziantep FK2-1Kayserispor
16.01.2021Antalyaspor1-1Trabzonspor
17.01.2021Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor
17.01.2021Beşiktaş Galatasaray
17.01.2021Denizlispor Hatayspor
18.01.2021Kasımpaşa BB Erzurumspor
18.01.2021Fenerbahçe MKE Ankaragücü
Onur Çelik
Spor Editörü
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