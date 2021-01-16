Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile 16.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu? Fraport-tav Antalyaspor - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Trabzonspor 1 1 Fraport-tav Antalyaspor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

16.01.2021 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Trabzonspor Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Tugay Kaan Numanoğlu(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 15. Mevlüt Han Ekelik, 18. Adıs Jahovıc, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 5. Seyedmajıd Hosseını, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 7. Yusuf Sarı, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Gaziantep FK 18 9 7 2 33 20 34 13 4 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 27 -1 9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 10 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 11 Başakşehir FK 18 6 5 7 25 29 23 -4 12 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 13 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 14 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 15 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 16 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 16 -11 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları