Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Fraport TAV Antalyaspor – Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.