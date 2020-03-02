İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam

Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam

Fraport TAV Antalyasporun altyapı takımları hafta sonunda oynanan maçlarda rakipleriyle mücadele ederken, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri unutmadı.

Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam

Fraport TAV Antalyasporun altyapı takımları hafta sonunda oynanan maçlarda rakipleriyle mücadele ederken, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri unutmadı.

U14 takımı Regnum Carya sahasında Denizlispor ile oynadığı karşılaşma öncesi genç sporcular Türk bayrağı açarak kahramanların yanında olduğunu gösterdi. U14 takımı mücadeleyi Osman Özmert, Talha Aydın ve Göktuğ Kağan Irmak'ın golleriyle 3-0 kazandı.

Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam

Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT