Fraser Aird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fraser Aird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fraser Aird kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fraser Aird ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fraser Aird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fraser Aird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fraser Aird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fraser Aird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fraser Aird adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fraser Aird Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fraser Aird 2 Şubat 1995 tarihinde Scarborough, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kanada,İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fraser Aird Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Fraser Aird, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fraser Aird'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fraser Aird Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fraser Aird isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Fraser Aird Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fraser Aird futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rangers U20

1 Eylül 2012 yılında Glasgow Rangers

29 Ocak 2016 yılında Vancouver

31 Aralık 2016 yılında Glasgow Rangers

18 Ocak 2017 yılında Falkirk FC

3 Ağustos 2017 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2018 yılında Dundee United

31 Ocak 2019 yılında Queen o. t. S.

19 Mayıs 2019 yılında Dundee United

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2019 yılında Cove Rangers FC

24 Ocak 2020 yılında Valour FC

24 Aralık 2020 yılında FC Edmonton

9 Şubat 2022 yılında Cavalry FC

Fraser Aird kimdir

Fraser Aird Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fraser Aird şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Markham Lightning (-2/2011), Rangers FC (2/2011-2012)

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Fraser Aird nereli

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