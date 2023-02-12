Fraser Bryden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fraser Bryden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fraser Bryden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fraser Bryden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fraser Bryden 1 Haziran 2004 tarihinde Dailly şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fraser Bryden Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Fraser Bryden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fraser Bryden'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Fraser Bryden Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fraser Bryden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fraser Bryden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fraser Bryden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2022 yılında Ayr United

Fraser Bryden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fraser Bryden şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Carrick BC, Ayr United FC (2011-1/2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.