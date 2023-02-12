Fraser Murray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fraser Murray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fraser Murray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fraser Murray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fraser Murray 7 Mayıs 1999 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fraser Murray Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Fraser Murray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fraser Murray'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Fraser Murray Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fraser Murray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fraser Murray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fraser Murray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Hibernian FC

25 Eylül 2020 yılında Dunfermline A.

9 Mayıs 2021 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

Fraser Murray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fraser Murray şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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