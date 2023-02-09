Frazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frazan 5 Haziran 1996 tarihinde Macaé şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wesley Frazan Bernardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frazan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Frazan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Frazan'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Frazan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frazan.96/

Frazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2021 yılında CRB

30 Kasım 2021 yılında Fluminense

1 Ocak 2022 yılında Chapecoense

31 Aralık 2022 yılında Fluminense

1 Ocak 2023 yılında Ituano

Frazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frazan şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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