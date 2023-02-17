Fre Van Aerschot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fre Van Aerschot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fre Van Aerschot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fre Van Aerschot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fre Van Aerschot 9 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fre Van Aerschot Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Fre Van Aerschot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Fre Van Aerschot'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fre Van Aerschot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fre Van Aerschot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fre Van Aerschot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fre Van Aerschot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KSK Heist

Fre Van Aerschot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fre Van Aerschot şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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