Fred Friday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fred Friday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fred Friday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fred Friday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fred Friday 22 Mayıs 1995 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Frederick Friday Imoh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fred Friday Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Fred Friday, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fred Friday'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fred Friday Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/f.friday27/

Fred Friday Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fred Friday isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fred Friday Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fred Friday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Gabros International FC

1 Mayıs 2012 yılında Bujoc FC

6 Ağustos 2013 yılında Lillestrøm

15 Temmuz 2016 yılında AZ Alkmaar

9 Ocak 2018 yılında Sparta R.

30 Haziran 2018 yılında AZ Alkmaar

30 Ocak 2019 yılında Twente

30 Haziran 2019 yılında AZ Alkmaar

13 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2021 yılında Strømsgodset

1 Şubat 2023 yılında B. Jerusalem

Fred Friday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fred Friday şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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