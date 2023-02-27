Fred Paulus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fred Paulus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fred Paulus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fred Paulus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fred Paulus 16 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fred Paulus Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fred Paulus'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fred Paulus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fred Paulus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Fola Esch U19
1 Ocak 2023 yılında CS Fola Esch
Fred Paulus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fred Paulus şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Jeunesse Esch (2013-2016), FC Mondercange (2016-2017), Fola Esch (2017-)
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