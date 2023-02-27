Fred Saraiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fred Saraiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fred Saraiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fred Saraiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fred Saraiva 15 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Frederico Bello Saraiva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fred Saraiva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ETMINAN BRAZIL yapmaktadır. Fred Saraiva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 13 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Fred Saraiva'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Fred Saraiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fred Saraiva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fred Saraiva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fred Saraiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2017 yılında São Paulo

13 Mart 2018 yılında Fram Reykjavík

Fred Saraiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fred Saraiva şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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