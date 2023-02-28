Fredderick Alfonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredderick Alfonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredderick Alfonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredderick Alfonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredderick Alfonso 30 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fredderick Alexander Alfonso Colmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredderick Alfonso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Fredderick Alfonso'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fredderick Alfonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredderick Alfonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredderick Alfonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredderick Alfonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CS Ameliano

Fredderick Alfonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredderick Alfonso şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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