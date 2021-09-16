Yayınlandığı ülkelerde fırtınalar estiren X Factor yarışmasının 2. sezonunda yarışan ve adını bu yarışmayla duyuran Freddie Combs'tan acı haber geldi. Combs'ın ölümü sevenlerini üzdü. Peki Freddie Combs kimdir? Nereli? | Freddie Combs neden öldü? İşte ayrıntılar...

FREDDİE COMBS KİMDİR? NERELİ?

Freddie Combs 30 Eylül 1971'deAmerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaleti Jonesville'de Jimmy ve Peggy Combs'un çocuğu olarak dünyaya geldi.

Evangelist, şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen olan Freddie Combs, X-Factor yarışmasında yarışmış ve adını bu programla duyurmuştu.

2009 yılında 920 pound ağırlığındaydı ve karbondioksit zehirlenmesi nedeniyle ölümden dönmüştü.27 Temmuz 1996 yılında Katrina "Kay" Rife-Combs ile evlenen Combs, eşi ile North Eastern Tennessee'te yaşıyordu.

Aşırı kilolu olan Freddie Combs, X-Factor yarışmasında Wind Beneath My Wings şarkısını tekerlekli sandalye üzerinde söylemişti. Combs parçayı eşi Kay'e atfetmişti.

Freddie ve eşi Kay, TLC'de kilolu çiftlerin zayıflamaya çalışırken yaptıklarının işlendiği Heavily Ever After programının 2 bölümünde de yer almıştı.

FREDDİE COMBS NEDEN ÖLDÜ?

Freddie Combs, böbreklerinin iflas etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Combs'un Florida'da bulunan bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Combs'un öleceğini bildiği, bu nedenle son günlerini mutlu geçirmek istediği aktarılırken, ölüm nedeninin koronavirüsle alakalı olmadığı kaydedildi.