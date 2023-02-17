Freddy Batista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Batista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddy Batista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Freddy Batista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Freddy Batista 7 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da John Freddy Batista Gaviria şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Freddy Batista Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Freddy Batista, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Freddy Batista'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Freddy Batista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Freddy Batista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Freddy Batista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Freddy Batista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Freddy Batista şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.