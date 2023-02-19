Freddy Espinal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Espinal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddy Espinal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Freddy Espinal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Freddy Espinal 30 Ekim 1997 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Freddy Espinal Valverde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Freddy Espinal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Freddy Espinal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Freddy Espinal'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Freddy Espinal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Freddy Espinal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Freddy Espinal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Freddy Espinal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Freddy Espinal şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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