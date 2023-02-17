Freddy Mveng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Mveng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Freddy Mveng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Freddy Mveng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Freddy Mveng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Mveng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddy Mveng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Freddy Mveng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Freddy Mveng 29 Mayıs 1992 tarihinde Maroua şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsviçre,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Frederic Mveng Mbezele şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Freddy Mveng Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Freddy Mveng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Freddy Mveng'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Freddy Mveng Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mveng8/

Freddy Mvengboyu ve yaşı kaç

Freddy Mveng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Freddy Mveng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Freddy Mveng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Freddy Mveng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Xamax

1 Temmuz 2011 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U21

30 Ağu 2012 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2013 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2013 yılında FC Sion

7 Şubat 2014 yılında Lausanne-Sport

18 Şubat 2015 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2016 yılında FC Sion

18 Temmuz 2019 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2022 yılında FC Sion U21

13 Temmuz 2022 yılında FC Biel-Bienne

Freddy Mveng kimdir

Freddy Mveng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Freddy Mveng şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sahel, FC Lausanne-Sport

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Freddy Mveng nereli

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