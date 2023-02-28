Freddy Oncoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Oncoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddy Oncoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Freddy Oncoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Freddy Oncoy 29 Eylül 2000 tarihinde Huaral şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Freddy Alejandro Oncoy Huarote şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Freddy Oncoy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Freddy Oncoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Freddy Oncoy'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Freddy Oncoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alejandrooncoy/

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http://www.facebook.com/alejandro.oncoyhuarote

Freddy Oncoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Freddy Oncoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Freddy Oncoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Freddy Oncoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sport Boys II

1 Ocak 2019 yılında Sport Boys

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2023 yılında FBC Melgar

Freddy Oncoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Freddy Oncoy şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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