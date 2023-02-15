Freddy Winsth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Winsth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Freddy Winsth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Freddy Winsth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Freddy Winsth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Winsth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Freddy Winsth

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddy Winsth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Freddy Winsth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Freddy Winsth 15 Temmuz 1990 tarihinde Värnamo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Freddy Roland Winsth şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Freddy Winsth Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Freddy Winsth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Freddy Winsth'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Freddy Winsthboyu ve yaşı kaç

Freddy Winsth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Freddy Winsth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Freddy Winsth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Freddy Winsth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Värnamo

Freddy Winsth kimdir

Freddy Winsth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Freddy Winsth şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Värnamo (-2008)

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Freddy Winsth nereli

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