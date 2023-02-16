Frederic Ananou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederic Ananou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frederic Ananou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frederic Ananou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frederic Ananou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederic Ananou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederic Ananou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederic Ananou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederic Ananou 20 Eylül 1997 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Togo,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Kangni Frederic Ananou şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederic Ananou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLAN DONE yapmaktadır. Frederic Ananou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hansa Rostock futbol takımında oynamaktadır. FC Hansa Rostock takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederic Ananou'nin FC Hansa Rostock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frederic Ananou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/freddyananou/?hl=de

Frederic Ananouboyu ve yaşı kaç

Frederic Ananou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederic Ananou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Frederic Ananou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederic Ananou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2014 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2016 yılında Roda JC

24 Ocak 2018 yılında FC Ingolstadt

27 Ağu 2020 yılında Paderborn

3 Temmuz 2022 yılında Hansa Rostock

Frederic Ananou kimdir

Frederic Ananou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederic Ananou şuan FC Hansa Rostock takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TV Rheindorf (2003–2006), 1.Jugend-Fußball-Schule Köln (2006-2007), 1.FC Köln (2007-2016)

Frederic Ananou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Togo takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Frederic Ananou nereli

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