Frederic Nsabiyumva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederic Nsabiyumva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederic Nsabiyumva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederic Nsabiyumva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederic Nsabiyumva 26 Nisan 1995 tarihinde Bujumbura şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Burundi uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederic Nsabiyumva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NProfile yapmaktadır. Frederic Nsabiyumva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Frederic Nsabiyumva'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Frederic Nsabiyumva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frederic Nsabiyumva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederic Nsabiyumva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederic Nsabiyumva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AO Bujumbura

1 Temmuz 2013 yılında Jomo Cosmos

31 Ocak 2018 yılında Chippa United

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Jomo Cosmos

11 Ağu 2022 yılında Västerås SK

Frederic Nsabiyumva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederic Nsabiyumva şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Frederic Nsabiyumva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burundi takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 0 gol atmıştır.

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