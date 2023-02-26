Frederick Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederick Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederick Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederick Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederick Boateng 10 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da بوتينغ فريدريك şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederick Boateng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALESSIO SUNDAS yapmaktadır. Frederick Boateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Frederick Boateng'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frederick Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederick Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Frederick Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederick Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2014 yılında Inter Allies

23 Eylül 2017 yılında Welwalo Adigrat

24 Ocak 2018 yılında Asante Kotoko

12 Nisan 2019 yılında Desp. Huíla

12 Ocak 2022 yılında Al-Hedod SC

8 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Frederick Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederick Boateng şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.