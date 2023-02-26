Frederick Kesse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederick Kesse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederick Kesse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederick Kesse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederick Kesse 12 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederick Kesse Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frederick Kesse, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Frederick Kesse'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frederick Kesse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederick Kesse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederick Kesse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederick Kesse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederick Kesse şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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