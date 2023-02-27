Frederick Kyereh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederick Kyereh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederick Kyereh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederick Kyereh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederick Kyereh 18 Ekim 1993 tarihinde Saarbrücken şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederick Kyereh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Frederick Kyereh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frederick Kyereh'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frederick Kyereh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederick Kyereh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederick Kyereh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederick Kyereh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Elversberg II

1 Ağustos 2013 yılında SV Elversberg

22 Ocak 2015 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2017 yılında Jeunesse Esch

20 Ocak 2021 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2021 yılında E. Ettelbrück

Frederick Kyereh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederick Kyereh şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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