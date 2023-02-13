Frederico Venancio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederico Venancio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frederico Venancio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frederico Venancio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frederico Venancio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederico Venancio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frederico Venancio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederico Venancio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederico Venancio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederico Venancio 4 Şubat 1993 tarihinde Setúbal şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Frederico André Ferrão Venâncio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederico Venancio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frederico Venancio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frederico Venancio'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frederico Venancioboyu ve yaşı kaç

Frederico Venancio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frederico Venancio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Frederico Venancio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederico Venancio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Setúbal FC U15

1 Temmuz 2008 yılında Setúbal FC U17

1 Ocak 2011 yılında Benfica U19

1 Ocak 2012 yılında Setúbal U19

1 Temmuz 2012 yılında Vitória Setúbal

15 Ağu 2017 yılında Sheff Wed

30 Haziran 2018 yılında Vitória Setúbal

7 Temmuz 2018 yılında Vit. Guimarães

4 Ekim 2020 yılında CD Lugo

30 Haziran 2021 yılında Vit. Guimarães

6 Temmuz 2021 yılında Eibar

Frederico Venancio kimdir

Frederico Venancio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederico Venancio şuan Eibar takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitória FC (2002-2006);

Frederico Venancio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Frederico Venancio nereli

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