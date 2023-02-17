Frederik Bay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Bay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Bay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Bay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Bay 6 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Bay Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Frederik Bay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Bay'nin HB Köge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frederik Bay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Bay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Bay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Bay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Kopenh. U19

11 Ağu 2016 yılında FC Kopenhag

31 Ocak 2017 yılında FC Helsingör

30 Haziran 2017 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2017 yılında FC Helsingör

1 Temmuz 2022 yılında HB Köge

Frederik Bay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Bay şuan HB Köge takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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