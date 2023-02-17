Frederik Carstensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Carstensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Carstensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Carstensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Carstensen 9 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Carstensen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Frederik Carstensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Carstensen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frederik Carstensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Carstensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Carstensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Carstensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2021 yılında Silkeborg IF

30 Ağu 2022 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2023 yılında Silkeborg IF

Frederik Carstensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Carstensen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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