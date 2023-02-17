Frederik Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Christensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Christensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Christensen 7 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Emil Christensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Christensen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Frederik Christensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frederik Christensen'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frederik Christensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Christensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Christensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Christensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Vestsj. U19

1 Temmuz 2015 yılında Vestsjaelland

1 Ocak 2016 yılında Slagelse

1 Temmuz 2019 yılında BK Frem

1 Ağu 2020 yılında Slagelse

1 Temmuz 2021 yılında Naestved BK

Frederik Christensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Christensen şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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