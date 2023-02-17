Frederik Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Christensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Christensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Christensen 18 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Rasmus Christensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Christensen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME PERFORMER MANAGEMENT yapmaktadır. Frederik Christensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Christensen'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frederik Christensen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frederikrchristensen/

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Frederik Christensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Christensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Frederik Christensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Christensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AB Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2020 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

Frederik Christensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Christensen şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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