Frederik Elkaer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Elkaer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Elkaer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Elkaer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Elkaer 8 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Elkær şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Elkaer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Frederik Elkaer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Frederik Elkaer'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Frederik Elkaer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Elkaer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Elkaer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Elkaer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Silkeborg U19

1 Ocak 2019 yılında Viborg FF U19

1 Temmuz 2019 yılında Hobro IK U19

1 Ağu 2020 yılında Hobro IK

Frederik Elkaer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Elkaer şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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