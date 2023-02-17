Frederik Gytkjaer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Gytkjaer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frederik Gytkjaer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frederik Gytkjaer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frederik Gytkjaer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Gytkjaer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Gytkjaer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Gytkjaer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Gytkjaer 16 Mart 1993 tarihinde Roskilde şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Lund Gytkjær şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Gytkjaer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Frederik Gytkjaer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 16 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Frederik Gytkjaer'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Frederik Gytkjaerboyu ve yaşı kaç

Frederik Gytkjaer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Gytkjaer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Frederik Gytkjaer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Gytkjaer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2012 yılında Lyngby BK

1 Ocak 2017 yılında Haugesund

16 Ocak 2019 yılında Lyngby BK

Frederik Gytkjaer kimdir

Frederik Gytkjaer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Gytkjaer şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jyllinge FC, Ölstykke FC, Lyngby BK

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Frederik Gytkjaer nereli

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