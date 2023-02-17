Frederik Helstrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Helstrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Helstrup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Helstrup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Helstrup 16 Mart 1993 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Helstrup Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Helstrup Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Frederik Helstrup, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Helstrup'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frederik Helstrup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Helstrup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Helstrup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Helstrup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2011 yılında Lyngby BK

2 Eylül 2013 yılında AC Horsens

30 Mart 2015 yılında Helsingborgs IF

31 Temmuz 2015 yılında AC Horsens

1 Ağu 2015 yılında Helsingborgs IF

3 Ağu 2017 yılında Arka Gdynia

20 Temmuz 2020 yılında Almere City

13 Temmuz 2022 yılında FC Helsingör

Frederik Helstrup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Helstrup şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frederik Helstrup Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lyngby BK

Danimarka U19 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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