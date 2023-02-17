Frederik İbsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik İbsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik İbsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik İbsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik İbsen 28 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik İbsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Frederik İbsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frederik İbsen'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frederik İbsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik İbsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Frederik İbsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik İbsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Kopenh. U19

24 Temmuz 2017 yılında Vendsyssel FF

31 Ağu 2018 yılında FC Kopenhag

24 Ocak 2020 yılında Kolding IF

1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK

Frederik İbsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik İbsen şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.