Frederik Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Jorgensen 22 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Oliver Jørgensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Jorgensen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frederik Jorgensen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Jorgensen'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frederik Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Jorgensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Jorgensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Akademisk U19

6 Temmuz 2017 yılında Akademisk BK

1 Ocak 2018 yılında Ledoeje-Smoerum

19 Şubat 2019 yılında Hvidovre

22 Ağu 2019 yılında Skovshoved

1 Ağu 2020 yılında Avarta

1 Mart 2021 yılında Ledoeje-Smoerum

3 Şubat 2022 yılında Fremad Amager

Frederik Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Jorgensen şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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