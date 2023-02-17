Frederik Karlsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Karlsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Karlsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Karlsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Karlsen 19 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Karlsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Frederik Karlsen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Frederik Karlsen'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frederik Karlsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Karlsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Frederik Karlsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Karlsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaell. U19

24 Ocak 2023 yılında FC Helsingör

Frederik Karlsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Karlsen şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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