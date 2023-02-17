Frederik Lauenborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Lauenborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Lauenborg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Lauenborg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Lauenborg 18 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Lauenborg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Frederik Lauenborg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Frederik Lauenborg'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Frederik Lauenborg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Lauenborg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Lauenborg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Lauenborg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Randers U19

1 Temmuz 2017 yılında Randers

Frederik Lauenborg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Lauenborg şuan Randers FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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