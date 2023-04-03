Frederik Lonvig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Lonvig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Lonvig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frederik Lonvig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frederik Lonvig 13 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Hedegaard Lønvig şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frederik Lonvig Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frederik Lonvig, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Lonvig'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Frederik Lonvig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frederik Lonvig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK U19
Frederik Lonvig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frederik Lonvig şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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