Frederik Mehder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Mehder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Mehder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Mehder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Mehder 20 Kasım 1994 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Marius Mehder şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Mehder Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frederik Mehder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frederik Mehder'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frederik Mehder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Mehder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Mehder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Mehder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2013 yılında BK Frem

7 Ağu 2014 yılında FC Helsingör

28 Şubat 2016 yılında Hvidovre

4 Ağu 2016 yılında Holbaek B&I

1 Temmuz 2017 yılında BK Frem

1 Ocak 2019 yılında Skovshoved

6 Ocak 2020 yılında TB Tvøroyri

1 Ocak 2021 yılında Skovshoved

20 Temmuz 2021 yılında HB Köge

Frederik Mehder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Mehder şuan HB Köge takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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