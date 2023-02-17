Frederik Mortensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Mortensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Mortensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Mortensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Mortensen 30 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Mortensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Frederik Mortensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frederik Mortensen'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frederik Mortensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Mortensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Mortensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Mortensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Viborg U19

1 Temmuz 2017 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2018 yılında AC Horsens

4 Temmuz 2019 yılında Skive IK

1 Temmuz 2021 yılında Hobro IK

Frederik Mortensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Mortensen şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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