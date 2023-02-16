Frederik Recktenwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Recktenwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Recktenwald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Recktenwald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Recktenwald 7 Mayıs 2003 tarihinde Saarbrücken şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Recktenwald Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASSION4Players yapmaktadır. Frederik Recktenwald, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Recktenwald'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frederik Recktenwald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Recktenwald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Recktenwald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Recktenwald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2020 yılında Saarbrücken U19

1 Temmuz 2022 yılında Saarbrücken

Frederik Recktenwald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Recktenwald şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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