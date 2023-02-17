Frederik Spruyt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Spruyt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Spruyt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Spruyt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Spruyt 23 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Spruyt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Frederik Spruyt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 22 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Frederik Spruyt'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frederik Spruyt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Spruyt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Frederik Spruyt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Spruyt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2014 yılında Bocholt VV

1 Temmuz 2017 yılında KFC Oosterzonen

22 Ağu 2017 yılında Thes Sport

Frederik Spruyt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Spruyt şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Frederik Spruyt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belçika U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.