Frederik Tingager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Tingager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frederik Tingager kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frederik Tingager ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frederik Tingager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Tingager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Tingager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Tingager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Tingager 22 Şubat 1993 tarihinde Holbæk şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Beyer Tingager şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Tingager Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Frederik Tingager, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Frederik Tingager'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Frederik Tingager Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ftingager

http://www.instagram.com/frederiktingager/

Frederik Tingagerboyu ve yaşı kaç

Frederik Tingager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Tingager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Frederik Tingager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Tingager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Nordvest FC U19

1 Temmuz 2009 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2010 yılında Bröndby IF U19

1 Ocak 2012 yılında Nordvest FC

1 Temmuz 2014 yılında Holbaek B&I

1 Ocak 2016 yılında Odense BK

3 Ocak 2018 yılında E. Braunschweig

4 Ocak 2019 yılında Aarhus GF

Frederik Tingager kimdir

Frederik Tingager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Tingager şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tuse IF (1996–2006), Holbaek B&I (2006–2009), Bröndby IF (2009–2012)

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Frederik Tingager nereli

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