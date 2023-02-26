Fredrick Asare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrick Asare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrick Asare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrick Asare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrick Asare 28 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrick Asare Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fredrick Asare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fredrick Asare'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fredrick Asare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Fred_Asare33?s=20&t=3ap2Zpw791c2cnlQtP-6SQ

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Fredrick Asare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrick Asare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Fredrick Asare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrick Asare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2022 yılında Asante Kotoko

Fredrick Asare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrick Asare şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Fredrick Asare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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