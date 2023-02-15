Fredrik Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Andersson 25 Ekim 1988 tarihinde Skene şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Andersson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Fredrik Andersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fredrik Andersson'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fredrik Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Örgryte

27 Temmuz 2015 yılında Malmö FF

12 Ocak 2019 yılında Örgryte

8 Ocak 2022 yılında Varbergs BoIS

Fredrik Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Andersson şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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