Fredrik Carlsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Carlsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Carlsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fredrik Carlsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fredrik Carlsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Carlsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Carlsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Carlsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Carlsen 1 Aralık 2001 tarihinde Vesterbro şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Carlsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Fredrik Carlsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Fredrik Carlsen'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Carlsenboyu ve yaşı kaç

Fredrik Carlsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Carlsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Fredrik Carlsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Carlsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hvidovre IF U19

1 Ağu 2020 yılında Hvidovre

Fredrik Carlsen kimdir

Fredrik Carlsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Carlsen şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Fredrik Carlsen nereli

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