Fredrik Martinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Martinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Martinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Martinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Martinsson 13 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tim Fredrik Mikael Martinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Martinsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Fredrik Martinsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fredrik Martinsson'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Martinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fredrik Martinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Martinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Martinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Jonsereds IF

1 Ocak 2015 yılında Örgryte IS U17

1 Ocak 2016 yılında GAIS U19

1 Mart 2017 yılında Qviding FIF

8 Ocak 2020 yılında GAIS

24 Mart 2021 yılında Ljungskile

30 Kasım 2021 yılında GAIS

18 Ocak 2022 yılında Ljungskile

18 Ocak 2023 yılında Utsiktens BK

Fredrik Martinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Martinsson şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jonsereds IF (-2012), Örgryte IS (2014), GAIS Göteborg (2015-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.