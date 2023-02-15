Fredrik Nissen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Nissen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Nissen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Nissen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Nissen 28 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Nissen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fredrik Nissen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fredrik Nissen'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Nissen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fredrik Nissen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Nissen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Nissen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında IF Bromma U19

8 Ocak 2022 yılında Brommapojkarna

Fredrik Nissen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Nissen şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fredrik Nissen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna

İsveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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