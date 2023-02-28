Fredy Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredy Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredy Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredy Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredy Vera 21 Haziran 1998 tarihinde Caazapá şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fredy David Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredy Vera Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fredy Vera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fredy Vera'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fredy Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredy Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredy Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredy Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CD Capiatá

1 Temmuz 2019 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2021 yılında Cerro Porteño

20 Ocak 2022 yılında 12 de Octubre

30 Haziran 2022 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2022 yılında CS Ameliano

30 Haziran 2023 yılında Cerro Porteño

Fredy Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredy Vera şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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