ŞİŞLİ'de bir sürücü aracını park ederken fren yerine gaza basınca apartmanın doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Hasar gören doğalgaz kutusu nedeniyle panik yaşandı.

DOĞALGAZ DAĞITIM KUTUSUNA ÇARPTI

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Yeni İlhan Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Esra Ö. otomobilini bir apartmanın önüne park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak bina girişindeki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile kutu patladı ve gaz sokağa yayılmaya başladı. Patlama sesini duyan apartman sakinleri korku ile kendilerini dışarıya attı. Dışarıya çıktıklarında bir aracın doğalgaz kutusunu ezdiğini ve apartmanın demir korkuluklarında asılı kaldığını gördü. Şoka giren sürücüyü apartman sakinleri araçtan çıkarttı. Apartmana giden doğalgaz borusunun parçalanması nedeniyle sokağa gaz kokusu yayıldı. Durum hemen İGDAŞ ekipleri ve polis ekiplerine bildirildi. Aracın kutuyu sıkıştırması nedeniyle ekipler doğalgazı kesemedi. Aracı güvenlik nedeniyle çalıştırılmayan ekipler apartman sakinlerinin de yardımı ile bulunduğu yerden iterek çıkarttı. Aracın bulunduğu yerden çıkartılmasının ardından doğalgaz kesildi.

"GAZ KAÇAĞI OLSAYDI BİR PATLAMA OLABİLİRDİ"

Şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmazken apartmanın doğalgaz kutusu demir korkuluklarda ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Doğalgaz kutusunun hasar görmesi nedeniyle apartman sakinleri geceyi doğalgazsız geçirdi.

Apartman sakini Barış Bakkal, "Ben hanımefendiyi binaya girmeden önce gördüm park etmeye çalışıyordu. Evde hazırlık yapıyordum, çok ciddi bir patlama sesi geldi. Tüp patladı zannettik. Allah korusun kimseye bir şey olmadı. Önünden çocuk da geçebilirdi. Doğalgazdan kaynaklı bir gaz kaçağı olsaydı bir patlama olabilirdi. Allah korudu diyelim. Yapacak bir şey yok bugün elektrik ısıtıcılarına devam edeceğiz" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle Esra Ö. ve bazı apartman sakinlerini tutanak tutulması için polis merkezine götürdü.

(FOTOĞRAF)

DHA